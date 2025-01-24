24/01/2025 20:01

《再戰明天》中國公布PMI，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社24日專訊》中國公布PMI，及美國公布新屋銷售等數據，料為下周一（27日）市場焦點。



下周一台灣及澳洲假期休市。各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議舉行。



*日本公布同時及領先指標，本港公布進出口數據*



數據方面，下周一美國公布12月建築許可。德國公布12月進口物價；12月零售銷售月率跌幅料由0.1%擴大至0.2%。9:30am（本港時間．下同），中國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.1；1月非製造業採購經理人指數料由52.2降至52.1；1月綜合採購經理人指數。1:00pm，日本公布11月同時指標；11月領先指標。4:30pm，香港公布12月出口；12月進口；12月貿易收支。5:00pm，德國公布1月IFO-企業信心指數，料由84.7降至84.4。11:00pm，美國公布12月新屋銷售，料由66.4萬升至67萬，月率升幅料由5.9%擴大至6.6%。11:30pm，美國公布1月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有:RIMBACO(01953)等。



下周二（28日）公布業績的公司有:HPC HOLDINGS(01742)等。(wa)