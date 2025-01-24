24/01/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.16726 +36.726 一周 3.91714 +14.006 兩周 3.81708 +7.488 一個月 3.80571 +2.184 兩個月 3.82768 +0.202 三個月 3.83399 -3.238 六個月 3.9372 -1.28 一年 3.9481 -0.19

《經濟通通訊社24日專訊》臨近春節假期流動性趨緊，港元兩個月及以下拆息全線反彈，其中，隔夜息升37基點至3.167262厘，創近一周新高。與樓按相關的一個月拆息結束三連跌，報3.80571厘。反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.83399厘，六個月及一年期分別降至3.9372厘和3.9481厘。港元匯價今早在7.7858至7.7904之間上落，最新報7.7879，較前收市價升0.02%。金管局資料顯示，香港銀行昨天(23日)向金管局貼現窗借取20億港元隔夜流動性。香港銀行體系結餘今日回落至約446.37億港元水平。美國總統特朗普周四(23日)視像參與達沃斯世界經濟論壇時，要求沙特阿拉伯和石油輸出國組織(OPEC)降低油價，言論拖累油價持續下跌。雖然特朗普沒有直指聯儲局，但他表示，隨著油價下跌，「我會要求立即降低利率，同樣地全球的利率也應該下調。」美國總統特朗普表示美國與中國兩國關係非常好，加上離岸人民幣今早升逾300點子。港股兩日累挫逾400點後，今早高開142點，暫時最多漲412點，報20113，最新仍升365點。(cl)資料來源：香港銀行公會