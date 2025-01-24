24/01/2025 10:25

《基金觀點》分析：美通脹降溫中美關係向好，對大中華資產樂觀

《環富通基金頻道24日專訊》老虎證券（香港）資產管理團隊就有關美國通脹及中美關係發表以下評論。



*市場對美國通脹過度擔憂，對利率預期過高*



上周12月美國通脹數據出爐，與之前超強勁的經濟數據相比，本次通脹稍有降溫。具體的說，名義CPI同比上漲2.9%，雖高於前值，但並未超出預期。而且，主要的上漲貢獻是能源價格，受短期波動的影響，不具備長期黏性。與此同時，核心CPI同比上漲3.2%，雖超過前值，但略低於預期。其中，核心商品繼續降溫，核心服務相對穩健，尤其是住房項。但這一部分在之前的聯儲局紀要中，已有多位官員對此表示有信心，只是需要點時間。



對此，市場情緒得以稍稍緩解，雖然還是定價2025年僅降息一次，但是降息的時間提早到了6月份。更有趣的是，聯儲局理事沃勒，在近期採訪中公開表示，「如果通脹沒問題，今年或降息3至4次」。所以，繼續堅持一貫的觀點，現在市場對通脹過度擔憂，並且對利率預期過高，存在一定的交易機會。



*特朗普對華政策或有溫和空間，對今年大中華資產樂觀*



近期，中美關係頻繁釋放利好。幾日前，中國內地官媒《人民日報》發表文章，向美方釋放善意。1月17日中國外交部宣布，國家副主席韓正將赴美出席特朗普就職典禮；同日，中美最高領導人通電話。



該行提到，按照以往的慣例，中國僅派出駐國大使參加美總統就職典禮，此次高層的出席既展示了中方的善意，也緩解了中美劍拔弩張的緊張氣氛。之前市場普遍擔心特朗普的超預期施壓，但據彭博社報道，特朗普正考慮逐漸緩慢提高關稅。中美競爭的格局短期不會改變，但特朗普對華政策或有溫和空間，對2025年的大中華資產保持相對樂觀態度。(wa)