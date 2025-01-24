24/01/2025 10:00

《與聯共策－鄒建雄》2025年收益展望：固定收益以優質為先

《與聯共策》收益投資者將於2025年享有更廣泛的投資機會，但下半年的市況仍未明朗化，因此需要採取靈活變通的方針。



*固定收益以優質為先*



雖然信貸息差看似較過往昂貴，但整體孳息率仍非常吸引。我們認為，優質投資級別債券可為股債策略提供「恰到好處」的收益；即使孳息率不會顯著下降，亦有潛力帶來穩健的總回報。



我們認為，從風險管理的角度來看，投資級別債券亦有吸引之處。硬著陸並非我們的基本預測情景，但如果發生，投資級別債券將會表現凌厲，孳息率降幅將足以抵銷息差擴大。



企業基本因素普遍保持穩健，而我們預期信貸質素明年不會顯著惡化。縱使息差偏窄，但息差過往亦曾經能夠保持狹窄一段時間，而且隨著現金利率持續下降，有可能進一步受惠於投資者的需求。



*延長存續期，因應孳息率曲線傾斜而部署*



我們認為，在2025年延長存續期或者提高對利率風險的敏感度，均屬審慎之舉，並一般透過增持政府債券來實現。此外，我們認為入市點吸引：美國10年期國庫債券孳息率已經超過3個月現金利率（以美國3個月國庫債券孳息率衡量），是2022年以來首次。



雖然我們預計孳息率將普遍下行，但市場憂慮美國預算赤字持續上升及通脹升溫，可能令長期債券的孳息率長時間高企。在寬鬆周期中，孳息率曲線往往趨向傾斜，因此我們目前認為，中短期債券（2至10年）的風險回報平衡較優。



總括而言，由於經濟環境轉強、監管鬆綁且政府可能較為親商界，我們預計美國市場將保持領先。雖然股票估值重返2021年水平，但債券孳息率似乎較為合理，並為進一步放寬政策提供充足緩衝。



我們認為，一如既往，靈活多變的方針仍然是把握2025年廣大機會的關鍵。《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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