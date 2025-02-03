24/01/2025 09:12

【大國博弈】摩通：中國或與各國聯合應對美國關稅政策

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普就任後開始研究對華加徵10%關稅。有意見認為特朗普加徵關稅存在不確定性，故中國需要預留一些「子彈」應對緊急的情況，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌在出席「香港大學中國經濟季度論壇」時直言，此想法有很大問題。



他認為，在面對巨大外部不確定性下，中國先「把國內事情理順」，包括拖了好幾年的房地產問題，以及現時提振消費問題，「現有政策工具能用就先用」，才能在面臨外部風險情況下，自身的經濟有更好準備。



朱海斌說，中國不僅面對美國關稅問題，內捲式競爭外延，很大程度衝擊了其他國家的產業鏈，例如消費品、電動車，故其他地區也有對中國針對性地加關稅。不過，在特朗普關稅政策威脅各國情況下，中國可能有機會與各國聯合應對，並強調中國應堅持更高水平對外開放。



*大摩料美國對華加關稅會漸進落地*



同場的摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強則認為，相比「特朗普1.0」，經歷6年多後，中國企業界及產業鏈對關稅應對更為沉穩；2018年美國佔中國出口總量五分之一，而今天只佔七分之一。



邢自強預計，美國很可能會對中國加徵關稅，料會是漸進落地的逐步過程；而對全球各國加加關稅，來堵住中國企業走出去、由第三地運往美國的可能性較低，因為對美國經濟衝擊較大。(lc)