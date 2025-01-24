24/01/2025 17:54
《中國要聞》外匯局：12月國際收支貨物和服務貿易規模增13%
《經濟通通訊社24日專訊》國家外匯局公布，2024年12月，按人民幣計值，2024年12月，中國國際收支貨物和服務貿易進出口規模48893億元(人民幣．下同)，同比增長13%。其中，貨物貿易出口24049億元，進口17440億元，順差6609億元；服務貿易出口2986億元，進口4418億元，逆差1433億元。服務貿易主要項目為：旅行服務進出口規模2246億元，運輸服務進出口規模1903億元，其他商業服務進出口規模1277億元，電信、計算機和資訊服務進出口規模829億元。
按美元計值，中國國際收支貨物和服務貿易出口3761億(美元．下同)，進口3041億元，順差720億元。其中，貨物貿易順差919億元；服務貿易逆差199億元，較11月的125億元擴大；旅行差額為逆差226億元，運輸差額為逆差25億元。(sl)
按美元計值，中國國際收支貨物和服務貿易出口3761億(美元．下同)，進口3041億元，順差720億元。其中，貨物貿易順差919億元；服務貿易逆差199億元，較11月的125億元擴大；旅行差額為逆差226億元，運輸差額為逆差25億元。(sl)