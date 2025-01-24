24/01/2025 13:48

《中國要聞》中國黃金協會：去年中國黃金產量377噸，同比微增

《經濟通通訊社24日專訊》據《上海證券報》從中國黃金協會獲悉，2024年，中國國內原料產金377.242噸，比2023年增加2.087噸，同比增長0.56%。其中，黃金礦產金完成298.408噸，有色副產金完成78.834噸。



另外，2024年進口原料產金156.864噸，同比增長8.83%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金534.106噸，同比增長2.85%。2024年，中國大型黃金集團境外礦山實現礦產金產量71.937噸，同比增長19.14%。



據介紹，2024年，中國新一輪金礦找礦突破戰略取得新進展，三山島、多龍、北衙等24座礦山深邊部共新增資源量1570噸，遼寧蓋州大東溝地區發現低品位、超大型金礦，預估資源量超1000噸；膠東地區世界第三大金礦集區地位進一步鞏固，萊州西嶺金礦成為中國最大單體金礦床，紗嶺、海域金礦已攻克超深豎井建設多項難題，進入全面衝刺的關鍵階段。(jq)