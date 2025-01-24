24/01/2025 16:03

【人行操作】今年首期MLF縮量，分析：縮長放短，逆回購料加力

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行今日開展2000億元(人民幣．下同)1年期中期借貸便利(MLF)操作，中標利率持平2%。對沖月內9950億元MLF到期，人行通過MLF淨回籠中長期流動性7950億元。不過，人行同日還開展了2840億元14天期逆回購操作，扣除1050億元的逆回購到期規模後，當日淨投放短期流動性約1790億元。



中信證券首席經濟學家明明表示，本次操作在數量層面屬縮長放短。1月資金面持續偏緊，考慮到「適度寬鬆」的政策基調及保持流動性合理充裕要求，預計在MLF延續縮量的環境下，1月買斷式逆回購將更多加力以對沖中長期流動性缺口。



此外，本次MLF操作的最高投標利率2.2%，最低投標利率1.8%，中標利率為2%與上月持平。有受訪人士表示，1月以來政策利率（7天期逆回購利率）保持不變，加之近來人行加大債市調控力度，債市收益率普遍上行，本月MLF利率保持不變符合預期，也在一定程度上顯示出人行平抑主要市場利率大幅波動的政策意圖。(ct)