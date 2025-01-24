24/01/2025 11:26

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.7700 +0.60 1周 2.0780 +8.30 2周 2.7500 +12.30 1個月 1.7050 +0.10 3個月 1.6970 +0.30 6個月 1.7070 +0.40 9個月 1.7160 +0.20 1年 1.7250 +0.40

《經濟通通訊社24日專訊》人民銀行公布，為維護春節前流動性充裕，今日進行2840億元(人民幣．下同)14天期逆回購，中標利率持平1.65%。公開市場今日有1050億元逆回購到期，即今日淨投放1790億元，連續10個交易日共放水超過2萬億元，達22696億元。本周人行共進行1230億元7天期逆回購，以及21775億元14天期逆回購，對沖14848億元逆回購到期，即全周放水8157億元。此外，人行今日縮量續作本月到期的中期借貸便利(MLF)，開展2000億元MLF操作，期限1年，最高投標利率2.20%，最低投標利率1.80%，中標利率2.00%。操作後，MLF餘額為42940億元。本月15日到期的MLF規模為9950億元，即本月人行透過MLF淨回籠7950億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)全線升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)