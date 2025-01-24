24/01/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升122點子，報7.2752

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1705，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離1074點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開122點子，報7.2752，上個交易日即期匯率收盤報7.2874。



春節假期前市場購匯偏多，監管料延續過濾舉措穩定預期。美國總統特朗普周四(23日)透過視像出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，表示相信可與中國建立良好關係，並希望中國能協助結束俄烏戰事。特朗普又向商界領袖喊話，希望降低全球油價，並會要求聯儲局繼續減息。這是他周一上任以來首次對美聯儲貨幣政策制定進行猛烈抨擊。



星展銀行最新報告指出，美國經濟韌性及潛在的關稅威脅為美元提供了上行動力，並對人民幣造成壓力，鑒於中國人行目前首要任務是穩定匯率，這將制約其採取寬鬆措施。(jq)