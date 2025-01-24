24/01/2025 16:42

【聚焦人幣】受特朗普對華關稅新表態提振，人幣即期收升462點

《經濟通通訊社24日專訊》受特朗普對華關稅新表態提振，人民幣今日強勢反彈。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2412，較上個交易日4時30分收盤價大升462點子，創2024年11月29日以來近兩個月新高，全日在7.2370至7.2861之間波動。



離岸人民幣兌美元午後漲超480點，高見7.2396，現升472點子，報7.2413。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離1074點。



交易員表示，近期美元有所回調，疊加稍早特朗普對中國關稅發表的新言論，提振人民幣走勢。一中資行交易員稱，主要是受情緒的影響，預計短期仍是震盪走勢。



美國總統特朗普最新表示，他上周與中國國家主席習近平的談話是友好的，他認為他可以與中國達成貿易協議。他並指出，他寧願不對中國徵收關稅，但稱關稅是一種「巨大的力量」。



另外，特朗普周四表示，他將要求立即降息，其他國家也應效仿，這是他周一上任以來首次對美聯儲貨幣政策制定進行猛烈抨擊。(jq)