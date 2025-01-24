24/01/2025 10:25

《中國要聞》金價續漲，「0.01克金」黃金手機貼成顧客新寵

《經濟通通訊社24日專訊》國際金價持續走高，內地金飾價格也升破每克830元再創新高，不過因為臨近春節，金飾需求不減。據《證券時報》報道，深圳水貝各個黃金珠寶賣場昨日人氣依然旺盛，有商家表示原定20日起放假盤點，但已決定延後至26日。報道又提到，由於年輕顧客喜歡購買克數較小的產品，「小而美」已成為黃金商家的新賽道。



報道指，繼1克重的金豆成為網紅產品後，「0.01克金」黃金手機貼成年輕消費者新寵。在一些社交平台上，有關黃金手機貼的筆記達到數萬篇。市場公開數據則顯示，淘寶上的足金手機貼賣出了超過20萬片，消費人群主要是25-30歲之間的女性消費者。



報道並指出，雖然高金價令產品「身價」上漲，但對黃金終端商家來說不見得是好事。許多商家也表示，如果金價繼續上漲，春節假期後的零售市場將遭遇巨大壓力，但商家也在「見招拆招」，包括推出設計感十足的金飾，以及小克數產品等。(sl)