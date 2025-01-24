24/01/2025 14:25

【聚焦人幣】人民幣即期升穿7.24，離岸價高見7.2396

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣匯價今日強勢反彈，在岸人民幣兌美元午後大漲近500點穿7.24關口，高見7.2381；離岸人民幣兌美元午後亦漲超480點，高見7.2396。



美國總統特朗普周四(23日)透過視像出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時表示，相信可與中國建立良好關係，「我們要的只是公平、平等的競技場，我們不需要佔上風」。而在霍士新聞(Fox News)最新播出的訪談中，特朗普稱，寧願不對中國徵收關稅。



特朗普在訪談中被問及能否與中國就公平貿易的做法達成協議時表示自己可以做到這一點，指美國對中國有一個非常大的力量，「那就是關稅，中方不想要關稅」，而他也寧願不動用關稅，「但這對中國來說是一種巨大的力量」。特朗普並認為，他可以與中國達成貿易協議。(sl)