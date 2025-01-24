24/01/2025 18:09

【聚焦數據】去年全國財政收入增1.3%，支出增3.6%

《經濟通通訊社24日專訊》財政部公布，2024年，全國一般公共預算收入219702億元(人民幣．下同)，同比增長1.3%。其中，全國稅收收入174972億元，同比降3.4%；非稅收入44730億元，增長25.4%。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入100436億元，同比增長0.9%；地方一般公共預算本級收入119266億元，增長1.7%。



*去年印花稅收入降三成，房產稅增近18%*



主要稅收收入中，國內增值稅66672億元，同比下降3.8%。國內消費稅16532億元，同比增長2.6%。企業所得稅40887億元，同比降0.5%。個人所得稅14522億元，同比降1.7%。印花稅3427億元，同比降9.5%，其中證券交易印花稅1276億元，下降29.1%。車輛購置稅2430億元，同比降9.4%。



土地和房地產相關稅收中，契稅5170億元，同比降12.5%；房產稅4705億元，同比增長17.8%；土地增值稅4869億元，同比降8%。



*去年農林水支出增逾12%，衛生健康支出降9%*



支出方面，2024年，全國一般公共預算支出284612億元，同比增長3.6%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出40720億元，增長6.5%；地方一般公共預算支出243892億元，增長3.2%。



主要支出科目中，農林水支出27045億元，同比增長12.4%。債務付息支出12877億元，同比增長8.8%。科學技術支出11505億元，同比增長5.7%。社會保障和就業支出42114億元，同比增長5.6%。教育支出42076億元，同比增2%。衛生健康支出20348億元，同比降9.1%。



*去年國有土地使用權出讓收入同比降16%*



全國政府性基金預算收支情況方面，2024年，全國政府性基金預算收入62090億元，同比降12.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入4734億元，同比增長7.2%；地方政府性基金預算本級收入57356億元，同比下降13.5%，其中，國有土地使用權出讓收入48699億元，同比下降16%。



2024年，全國政府性基金預算支出101478億元，同比增長0.2%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出4679億元，同比下降3.5%；地方政府性基金預算支出96799億元，同比增長0.4%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出50812億元，同比下降8.6%。(sl)