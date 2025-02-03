24/01/2025 15:08

【大國博弈】美國會擬撤中國最惠國特遇，中方轟開歷史倒車

《經濟通通訊社24日專訊》美國參眾兩院的兩黨議員周四提出取消二十多年來美國給予中國的永久正常貿易關係地位(PNTR，即最惠國待遇)的《恢復貿易公平法案》。中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，該法案損害中美利益，「一些美國政客試圖倒轉歷史，將中美經貿關係拖回到冷戰時代」。



美國總統特朗普在就任當天發布備忘錄，要求內閣評估有關給予中國永久正常貿易關係地位的立法。阿肯色州共和黨參議員科頓(Tom Cotton)周四在參議院重新提出《恢復貿易公平法案》(Restoring Trade Fairness Act)，印第安納州共和黨參議員班克斯(Jim Banks)為共同提案人。該法案也在眾議院得到了兩黨的支持，眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)與紐約州眾議員索茲(Tom Suozzi)一起介紹了該法案。



法案稱，將對自中國進口非戰略商品徵收最低35%的關稅，對戰略商品徵收100%的關稅並在五年內分階段實施--第一年為10%，第二年為25%，第四年為50%，第五年為100%。 法案還將終止給予中國等國進口產品的「小額免稅待遇」，即不再設有進口商品價值低於800美元門檻就無需繳納關稅的政策。根據該法案，由此產生的稅收收入將用於補償可能因中國報復措施而受損的農民和製造商，以及採購對潛在軍事衝突至關重要的關鍵軍需品。(sl)