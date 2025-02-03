24/01/2025 14:25

【大國博弈】特朗普：寧願不對中國徵關稅，相信可達成貿易協議

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普在霍士新聞(Fox News)周四晚(23日)播出的訪談中表示，寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與中國達成貿易協議，又指就職前與中國國家主席習近平的通話是良好、友好的。該次通話特朗普與習近平討論了包括TikTok、貿易和台灣在內的問題。



在訪談中，特朗普在被問到能否與中國就公平貿易的做法達成協議時表示，「我可以做到這一點」，指美國對中國有一個非常大的力量，「那就是關稅，中方不想要關稅」，而他也寧願不動用關稅，「但這對中國來說是一種巨大的力量」。



特朗普在周四透過視像出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時還表示，相信可與中國建立良好關係，「我們要的只是公平、平等的競技場，我們不需要佔上風」。



特朗普上任以來一直談論擬對中國進口商品加徵10%關稅，並未如上任前所揚言「上任當日立即對中國加徵關稅」。(sl)