24/01/2025 15:46

《陸言堂－陳永陸》特朗普行事飄忽，增短期投資風險

《陸言堂》港股今日（24日）顯著上升，主要原因是美國總統特朗普在公開場合上表示「將要求立即降低利率」，雖然沒有提及聯儲局的名字，但相信特朗普將會在短期內與聯儲局主席鮑威爾會面，並會要求鮑威爾配合作出減息行動。



不過問題是鮑威爾已多次表明，聯儲局必須具有其獨立性，同時美國經濟現狀非常穩定，但通脹壓力卻揮之不去，所以聯儲局並沒有太大空間減息，而且特朗普施壓便可以令聯儲局即時減息，那麼聯儲局就會失去其獨立性，同時亦會令市場對美國的貨幣政策感到憂慮，反而有機會令美元出現大調整，故此聯儲局應該不會就範配合特朗普的行動。



而且根據特朗普過往的行事作風，都是語出驚人，最終有多少言論可以變成政策，絕對不應過分憧憬。就正如他在競選期間表示，將會徵收中國進口貨品100%的關稅，但近日已改口風指只會將中國進口貨關稅上調10%，而最新在接受霍士電視訪問時就表示，寧願不使用關稅對付中國，但同時稱關稅對應付中國是個強而有力的武器。由此可見，特朗普在關稅政策上仍然搖擺不定，是否上調、上調多少幅度，其實都沒有一個定案。



正正因為特朗普搖擺不定的性格，為金融市場帶來巨大的波動性，這亦令短期投資風險增加，畢竟應該沽出或買入港股，其實很難分析。就好像近日特朗普的言論令恒生指數曾經急跌超過300點，但好像今日般，港股因為受惠特朗普要求減息的言論而上升超過300點，如此大起大落，必然會令投資風險增加。



*可留意煤炭股及黃金ETF*



故此，投資者反而應該留意有哪些股份不會受特朗普的言論所影響而下跌，又或者哪些股份反而會受惠特朗普的政策而上升，其中特朗普簽署行政命令退出《巴黎協定》，其實正代表特朗普不相信減少碳排放可以改善全球暖化的問題，未來各國可能因為要解決電力問題，會再度大量使用煤炭發電，這或者會令煤炭需求上升，致使近日煤炭股表現相對平穩，可以多加留意。



當然，特朗普的政策會令全球地緣政治風險變得不明朗，故此貴金屬價格在特朗普上任後表現相對平穩，金價再度挑戰2800美元的歷史高位，相關ETF似乎亦是一個不錯的投資選擇。《獨立股評人 陳永陸》



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