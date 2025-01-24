24/01/2025 10:00

【特朗普就職】特朗普砲轟美銀及摩通，聲稱銀行拒絕為保守派服務

《經濟通通訊社24日專訊》在瑞士達沃斯世界經濟論壇上，特朗普出人意料地向美國銀行和摩根大通開砲，指兩家銀行拒絕為保守派服務。



特朗普對美銀行政總裁莫伊尼漢(Brian Moynihan)表示：「我希望你開始向保守派開放銀行，因為你的所作所為是錯的。」莫伊尼漢聽到後不自在地笑了笑，迅速轉移話題，感謝特朗普推動下一屆世界在美國舉辦。美銀是該賽事的贊助方。



美銀代表其後在電郵聲明中表示，「我們為超過7000萬客戶提供服務，我們歡迎保守派人士，不存在政治傾向測試。」



此外，特朗普還點名摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)，指其涉嫌以同樣的方式對待保守派客戶。摩根大通代表其後在聲明中表示，「我們從來沒有，也永遠不會出於政治原因關閉賬戶。我們遵循法律和監管機構的指引。」(rc)