24/01/2025 13:08

【特朗普就職】重返權力之巔第四日：特朗普在達沃斯語驚四座

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普第二個任期內首次亮相達沃斯論壇，他談到美中關係、降低利率和油價、結束俄烏戰爭等等問題。



特朗普周四(23日)在向達沃斯世界經濟論壇年會的政商領袖發表影片演講時表示，他會敦促沙特阿拉伯及石油輸出國組織其他成員國壓低原油成本，並重申自己會動用關稅來推動製造業回流。



此外，他迫切希望盡快結束俄烏戰爭，暗示他準備與中國聯手結束俄烏戰爭，認為中國對局勢有著很大的影響力。



特朗普亦表示會下令公開甘迺迪兄弟和馬丁路德金遇刺相關文件。特朗普亦砲轟新澤西海上風電項目，聲稱希望該項目「已死」。(rc)