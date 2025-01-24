24/01/2025 15:38

【外圍經濟】日揆發表首份施政演說，承諾為國民加薪及抑壓通脹

《經濟通通訊社24日專訊》日本央行周五宣布加息0.25厘，日本首相石破茂於同日在眾院全體會議上，發表去年10月就任以來的首場施政方針演說，提及為國民加薪是「經濟增長戰略的關鍵」，同時表示將壓抑通脹直至取得成效。



石破茂承諾將採取措施應對能源和食品價格高漲，迅速發放用於援助學校供餐費用的「重點支援地方交付金」，以及面向低收入家庭的補貼。



此外，他宣布將具體地深化日美同盟，提出「必須繼續確保美國對地區的參與，以避免力量真空導致地區不穩定」。



石破茂同時提出提振地方經濟的五大政策具體：(1)建設年輕人和女性宜居的地方、(2)產業、政府及學術機構的地方轉移和創生、(3)地方創新創生構想、(4)新時代的基礎設施建設、(5)跨越都道府縣邊界的廣域合作。(rc)