27/01/2025 17:16

《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社27日專訊》美股三大指數上周五(24日)收市報跌，道指跌140.82點或0.32%，報44424.25點；標普500指數跌17.47點或0.29%，報6101.24點；納指跌99.38點或0.50%，報19954.30點。港股方面，恒生指數收市報20197，升131點或0.7%，成交1473億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今日5:00pm，德國公布1月IFO-企業信心指數，料由84.7升至84.8。今晚11:00pm，美國公布12月新屋銷售，料由66.4萬升至67.2萬，月率升幅料由5.9%收窄至2.4%。11:30pm，美國公布1月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由3.4跌至負3。



在美國，今日公布業績的公司有：美國電話電報(US.T)等。(wa)