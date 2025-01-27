27/01/2025 08:21
【開市Ｇｏ】中概股強漲，內地公布PMI，新世界售資產陷僵局
【要聞盤點】
1、美國密歇根大學公布最新數據顯示，美國1月消費者信心指數下跌至71.1，低於市場預期的73.2，顯示新政府上台之際，人們普遍對經濟前景抱懷疑態度。美股三大指數收市報跌，道指跌140點；標普500指數跌17點；納指跌99點。金龍中國指數上漲250點，創下近七周來最大日漲幅，攜程和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時05分跌290點。
2、特朗普再呼籲OPEC壓低油價，稱油價下跌可削弱俄羅斯收入，促使普京結束烏克蘭戰爭，並令OPEC+會議更複雜化。
3、內地今日將公布1月官方PMI數據，彭博預計受春節影響，製造業或自去年9月以來首次進入萎縮區間。
4、中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通話，王毅奉勸「好自為之」，魯比奧則強調美國優先，並對台灣問題表關切。
5、中國證監會表示建立股票ETF快速註冊機制，原則上自受理起5個工作日內完成註冊程序。
6、中國批准第二批長期股票投資試點，規模520億元人民幣，太平洋壽險等多家公司參與，助力資本市場平穩運行。
7、美國科技七巨頭本周將陸續公布季報，華爾街預計其盈利增速放緩至近兩年最慢水平。
8、新世界發展(00017)傳計劃出售尖沙咀河內道K11 Art Mall予華潤集團旗下華潤隆地，但有關交易因雙方就定價存落差而陷入僵局，新世界發公告確認有潛在買家不時就其資產包括K11 Art Mall進行接洽。
【焦點股】
【油金報價】
1、美國密歇根大學公布最新數據顯示，美國1月消費者信心指數下跌至71.1，低於市場預期的73.2，顯示新政府上台之際，人們普遍對經濟前景抱懷疑態度。美股三大指數收市報跌，道指跌140點；標普500指數跌17點；納指跌99點。金龍中國指數上漲250點，創下近七周來最大日漲幅，攜程和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時05分跌290點。
2、特朗普再呼籲OPEC壓低油價，稱油價下跌可削弱俄羅斯收入，促使普京結束烏克蘭戰爭，並令OPEC+會議更複雜化。
3、內地今日將公布1月官方PMI數據，彭博預計受春節影響，製造業或自去年9月以來首次進入萎縮區間。
4、中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通話，王毅奉勸「好自為之」，魯比奧則強調美國優先，並對台灣問題表關切。
5、中國證監會表示建立股票ETF快速註冊機制，原則上自受理起5個工作日內完成註冊程序。
6、中國批准第二批長期股票投資試點，規模520億元人民幣，太平洋壽險等多家公司參與，助力資本市場平穩運行。
7、美國科技七巨頭本周將陸續公布季報，華爾街預計其盈利增速放緩至近兩年最慢水平。
8、新世界發展(00017)傳計劃出售尖沙咀河內道K11 Art Mall予華潤集團旗下華潤隆地，但有關交易因雙方就定價存落差而陷入僵局，新世界發公告確認有潛在買家不時就其資產包括K11 Art Mall進行接洽。
【焦點股】
|板塊/個股
|新聞內容
|汽車板塊：
比亞迪(01211)、
吉利汽車(00175)、
長城汽車(02333)
|中國商務部稱將穩定擴大汽車消費，
探索逐步放寬或取消限購政策
|新世界發展(00017)
|傳出售K11 Art Mall陷僵局
公司證實有潛在買家接洽K11 Art Mall等資產
|萬科(02202)
|計劃贖回2027年到期10億元人民幣債券，
票面利率3.42%
|濠暻科技(02440)
|獲9gag創辦人陳展程溢價8%入主並提全購，今早復牌
不提私有化，繼續發展AI、WEB 3等業務
|內需板塊：
安踏(02020)、
蒙牛(02319)、
農夫山泉(09633)
|內地今日將公布1月官方PMI數據，
預計製造業或自去年9月起首次進入萎縮區間
|AI板塊：
騰訊(00700)、
阿里巴巴(09988)、
百度(09888)
|Meta計劃投資600億至650億美元於AI；
蘋果調遣重要員工進入AI團隊
|中國人壽(02628)
|中國人壽料2024年淨利潤增100%-120%
|南航(01055)
|南航料去年虧損收窄至
12.5億至18.7億元人民幣
|東航(00670)
|東航虧損收窄至33億至43億元人民幣
|中銀香港(02388)
|將以19億元人民幣收購中銀國際私行
|中國動向(03818)
|2024/25財年第三季度
Kappa品牌店鋪零售流水按年中單位數下降
|山東黃金(01787)
|料2024年淨利潤增15.98%-37.46%
|中鋁國際(02068)
|料2024年淨利潤約1.7億至2.3億元人民幣
|滙漢控股(00214)、
泛海集團(00129)
|泛海國際售Amer Sports持股賺逾億，
兩股今日復牌
|中遠海能(01138)
|2025年至2027年派息率不少於三成
|馬鋼(00323)
|預計去年虧損擴至45.97億元人民幣
|贛鋒鋰業(01772)
|預計去年盈轉虧最多21億人幣
【油金報價】
|名稱
|報價（美元）
|升跌
|紐約期油
|74.20
|-0.62%
|布倫特期油
|77.55
|+0.27%
|黃金現貨
|2767.02/盎司
|-0.15%
|黃金期貨
|2799.52/盎司
|-0.22%