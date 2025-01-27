27/01/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 汽車板塊：

比亞迪(01211)、

吉利汽車(00175)、

長城汽車(02333) 中國商務部稱將穩定擴大汽車消費，

探索逐步放寬或取消限購政策 新世界發展(00017) 傳出售K11 Art Mall陷僵局

公司證實有潛在買家接洽K11 Art Mall等資產 萬科(02202) 計劃贖回2027年到期10億元人民幣債券，

票面利率3.42% 濠暻科技(02440) 獲9gag創辦人陳展程溢價8%入主並提全購，今早復牌

不提私有化，繼續發展AI、WEB 3等業務 內需板塊：

安踏(02020)、

蒙牛(02319)、

農夫山泉(09633) 內地今日將公布1月官方PMI數據，

預計製造業或自去年9月起首次進入萎縮區間 AI板塊：

騰訊(00700)、

阿里巴巴(09988)、

百度(09888) Meta計劃投資600億至650億美元於AI；

蘋果調遣重要員工進入AI團隊 中國人壽(02628) 中國人壽料2024年淨利潤增100%-120% 南航(01055) 南航料去年虧損收窄至

12.5億至18.7億元人民幣 東航(00670) 東航虧損收窄至33億至43億元人民幣 中銀香港(02388) 將以19億元人民幣收購中銀國際私行 中國動向(03818) 2024/25財年第三季度

Kappa品牌店鋪零售流水按年中單位數下降 山東黃金(01787) 料2024年淨利潤增15.98%-37.46% 中鋁國際(02068) 料2024年淨利潤約1.7億至2.3億元人民幣 滙漢控股(00214)、

泛海集團(00129) 泛海國際售Amer Sports持股賺逾億，

兩股今日復牌 中遠海能(01138) 2025年至2027年派息率不少於三成 馬鋼(00323) 預計去年虧損擴至45.97億元人民幣 贛鋒鋰業(01772) 預計去年盈轉虧最多21億人幣

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 74.20 -0.62% 布倫特期油 77.55 +0.27% 黃金現貨 2767.02/盎司 -0.15% 黃金期貨 2799.52/盎司 -0.22%

【要聞盤點】1、美國密歇根大學公布最新數據顯示，美國1月消費者信心指數下跌至71.1，低於市場預期的73.2，顯示新政府上台之際，人們普遍對經濟前景抱懷疑態度。美股三大指數收市報跌，道指跌140點；標普500指數跌17點；納指跌99點。金龍中國指數上漲250點，創下近七周來最大日漲幅，攜程和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時05分跌290點。2、特朗普再呼籲OPEC壓低油價，稱油價下跌可削弱俄羅斯收入，促使普京結束烏克蘭戰爭，並令OPEC+會議更複雜化。3、內地今日將公布1月官方PMI數據，彭博預計受春節影響，製造業或自去年9月以來首次進入萎縮區間。4、中國外長王毅與美國國務卿魯比奧通話，王毅奉勸「好自為之」，魯比奧則強調美國優先，並對台灣問題表關切。5、中國證監會表示建立股票ETF快速註冊機制，原則上自受理起5個工作日內完成註冊程序。6、中國批准第二批長期股票投資試點，規模520億元人民幣，太平洋壽險等多家公司參與，助力資本市場平穩運行。7、美國科技七巨頭本周將陸續公布季報，華爾街預計其盈利增速放緩至近兩年最慢水平。8、新世界發展(00017)傳計劃出售尖沙咀河內道K11 Art Mall予華潤集團旗下華潤隆地，但有關交易因雙方就定價存落差而陷入僵局，新世界發公告確認有潛在買家不時就其資產包括K11 Art Mall進行接洽。【焦點股】【油金報價】