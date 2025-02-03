27/01/2025 10:51

【大國博弈】美國CIA改變立場，聲稱新冠病毒或源於實驗室外洩

《經濟通通訊社27日專訊》據《紐約時報》及NBC報道，美國中央情報局(CIA)改變看法，聲稱新冠病毒源頭可能是由實驗室外洩。此前，CIA對新冠病毒源頭的看法是沒有定論，分析相信CIA改變立場和特朗普更換CIA局長有關。



《紐約時報》引述官員稱，最新公布的立場並非出於新情報，而是拜登政府留下來的報告，然後由一直傾向支持實驗室外洩論的新任CIA局長拉特克利夫(John Ratcliffe)下令解密。



美國對新冠病毒來源的追查主要針對中國武漢華南海鮮市場和國家實驗室武漢病毒研究所，最終公布的評估傾向來自實驗室的說法。不過，CIA表示，其評估依然認為「研究相關」和「自然起源」都是新冠疫情的貌似合理成因，仍會研究任何可能改變結論的新證據。(rc)(zz)