27/01/2025 16:09

【特朗普新政】特朗普認為美聯儲應減息，惟華爾街分析師不認可

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普上周已明確表示，他希望美聯儲局立即減息。不過外媒引述華爾街分析師意見，認為減息不會很快發生，未來甚至有可能要加息。



ABP Invest創辦人Thanos Papasavvas在專欄文章中表示，不相信美聯儲局在2025年減息，甚至認為減息行動已經結束。相反，他預計富有彈性的美國經濟和特朗普的政策將推高通脹預期，並迫使美聯儲局從今年9月起加息。



Pimco投資總監Dan Ivascyn則表示，在華爾街等待更多經濟數據和特朗普政策的明朗化之際，美聯儲局準備在可預見的未來保持利率不變。他補充說，雖然加息不在他的基本預期之內，但加息肯定是可能的。從通脹的角度來看，美國還沒有走出困境。



此外，美國銀行之前表示，美聯儲局的減息周期已經結束，對話應該轉向加息。如果核心個人消費支出的年化通脹率超過3%，長期通脹預期開始走高，可能會產生更大的影響。(rc)