27/01/2025 11:59

【聚焦數據】商務部：去年對外非金融類直投美元計較上年增11%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明27日北京專電》商務部發布，2024年對外非金融類直接投資1438.5億美元，較上年增長10.5%。對東盟地區投資增長較快，較上年增長12.6%，主要投向新加坡、印度尼西亞、泰國等國。從行業看，主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發零售業。



中國企業在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資336.9億美元，較上年增長5.4%，對外承包工程新簽合同額2324.8億美元，完成營業額1387.6億美元，分別佔總額的87%和83.6%，通過持續深化同共建國家的務實合作，為高質量共建「一帶一路」作出積極貢獻。



2024年，對外承包工程完成營業額1659.7億美元，較上年增長3.1%，新簽合同額2673億美元，較上年增長1.1%，創歷史新高。綠色基建合作深入發展，節能環保清潔項目新簽合同額492.6億美元，增長12.7%。



2024年派出各類勞務人員40.9萬人，較上年增長17.9%，在外各類勞務人員59.4萬人，集中在建築、交通運輸、倉儲和郵政業，為保障就業、促進鄉村振興發揮了重要作用。