27/01/2025 10:10

【數據解讀】全年工業企業利潤仍降，統計局：增量政策下持續恢復

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，2024年12月，規模以上工業企業利潤由11月同比下降7.3%轉為增長11%；營業收入同比增長4.2%，較11月份加快3.7個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據時表示，雖然2024年規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。下階段，要全方位擴大國內需求，加快形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。



分項指數中，高技術製造業凸顯發展動力。去年工業新動能加快發展，帶動高技術製造業利潤較上年增長4.5%，高於規上工業平均水平7.8個百分點，拉動規上工業利潤增長0.8個百分點。高端裝備製造行業中，光電子器件製造、航天器及運載火箭製造等行業利潤較上年分別增長66.9%、13.4%；智能化領域中，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造、可穿戴智能設備製造等行業利潤分別增長164.7%、112.8%、37.7%；綠色製造方面，鋰離子電池製造行業增長48.5%。



此外，裝備製造業「壓艙石」作用明顯。去年裝備製造業的8個行業中有5個行業利潤實現增長，有6個行業利潤較1-11月份改善，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。(lc)