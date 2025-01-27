27/01/2025 11:15

【聚焦數據】去年上海人民幣貸款增加1.1萬億，個人房貸大增

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕27日上海專電》人民銀行上海總部公布的數據顯示，截至2024年12月末，去年全年上海地區人民幣貸款增加1.1萬億元，同比多增2692億元。12月單月，人民幣貸款增加1455億元，同比多增398億元(人民幣．下同)。



從結構上看，2024年，反映個人住房貸款增長情況的住戶部門中長期貸款新增規模達到3451億元，遠超2023年的289億元，企（事）業單位貸款增幅不如上年。



分部門看，2024年上海住戶部門貸款增加3950億元，其中，短期貸款增加499億元，中長期貸款增加3451億元；企（事）業單位貸款增加5061億元，其中，短期貸款減少554億元，中長期貸款增加3880億元，票據融資增加1629億元；非銀行業金融機構貸款增加199億元。



存款方面，2924年上海人民幣存款增加1.49萬億元，同比多增1611億元。



其中，住戶存款增加5591億元，同比少增1841億元；非金融企業存款增加3034億元，同比少增220億元；財政性存款增加181億元，同比少增489億元；非銀行業金融機構存款增加4817億元，同比多增4543億元。



個人存款方面，2024年全年上海人民幣個人存款中定期存款和大額存單分別增加5211億元和453億元，同比分別少增2103億元和557億元；活期存款增加1086億元，同比多增1984億元；通知存款和結構性存款分別減少1134億元和159億元，同比分別多減851億元和334億元。