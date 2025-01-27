27/01/2025 12:30

金價連升四周近歷史高位，惟金礦股仍升唔起，不如吼黃金ETF？

《經濟通通訊社27日專訊》美國總統特朗普日前要求聯儲局立即減息，令美元匯價走弱，上周五(24日)跌至107.45，為一個月以來低位，刺激金價繼續上升，已連升四周。現貨金上周五收報2771.25美元，升0.59%，一度升1.13%高見2786.05美元，直逼去年10月底的紀錄高位2790.1美元；紐約期金收升13.9美元或0.5%，報2778.9美元。不過，金礦股今早未受太大刺激，其中剛發盈喜的山東黃金(01787)更逆市下跌，日前發盈喜的紫金礦業(02899)同樣升唔起。金礦股未能與金價同步上升，不如轉吼黃金ETF？



*分析：特朗普促聯儲局減息利好金價，後市看高一線*



特朗普在上周四(23日)的世界經濟論壇上呼籲聯儲局立即減息。Zaye Capital Markets投資總監Naeem Aslam認為，雖然市場普遍相信聯儲局本周議息將維持基準利率不變，但特朗普的言論可能與聯儲局產生矛盾，投資者趨向避險，因此利好金價，而美匯失守108水平，也對金價有利。Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen相信，金價短期技術上有力挑戰每盎司2800美元關口，一旦突破，後市可看高一線。



此外，中國黃金協會最新統計數據顯示，去年內地原料產金377.24噸，按年增長0.56%，進口原料產金156.86噸，漲8.83%。惟去年內地黃金消費量985.31噸，按年下降9.58%，其中黃金首飾532.02噸，按年下降24.69%；金條及金幣373.13噸，按年增長24.54%；工業及其他用金80.16噸，按年下降4.12%。另去年人民銀行全年累計增持黃金44.17噸。截至去年底，內地黃金儲備為2279.57噸，居全球第六位，黃金儲備量再創歷史新高。



*中金料金價今年突破3000美元，建議關注紫金招金等*



中金近日發表研報指，相信黃金價格可能會保持上升趨勢，並在今年突破每盎司3000美元，開採黃金的每噸毛利將增加。經過大幅調整後，A股及H股黃金板塊已變得更具吸引力，建議關注紫金礦業、招金礦業(01818)、山金國際(深:000975)和湖南黃金(深:002155)。



中金又指，在美國新任特朗普政府鼓勵重塑國內供應鏈的政策立場下，即使聯儲局轉趨鷹派，亦不太可能大幅提高政策利率以扼殺通脹。預期美國目前創歷史新高的實際利率將會回落。在此背景下，歐洲和美國的黃金交易所買賣基金的黃金購買量可能會成為黃金價格的重要增長動力。



*紫金料去年盈利按年增51.5%，山東黃金料增最多37.5%*



紫金礦業日前公布，預期截至去年12月31日止年度淨利潤約320億元人民幣，按年增加約51.5%，預計扣除非經常性損益的淨利潤約314億元人民幣，增加約45.3%。集團指，業績預增主因去年度主營金屬礦產品量價齊升，成本上升勢頭得到有效遏制，境外權屬企業運營能力提升，盈利能力增強。集團去年礦產銅107萬噸，升5.9%，礦產金73噸，升7.4%，礦產鋅45萬噸，跌4.2%。本年度主要礦產品產量計劃包括礦產銅115萬噸，礦產金85噸，礦產鋅(鉛)44萬噸，當量碳酸鋰4萬噸，礦產銀450噸，礦產鉬1萬噸。



山東黃金則預期去年純利27億至31億元人民幣，按年增15.98%至37.46%。扣除非經常性損益之純利27.25億至32.25億元人民幣，升23.14%至45.73%。集團指，純利上升因持續優化生產，通過科技創新、工藝優化、資產盤活、集中採購、政策創效等方式，提升效率，以及黃金價格上行。另靈寶黃金(03330)預期去年淨利潤介於約6.17億至7.05億元人民幣，按年增約1.1至1.4倍；收入介於約115.9億至119億元人民幣，增約10%至13%。



*花旗：紫金去年盈利略遜預期，予目標價21.9元*



花旗發表研報指，紫金公布去年初步業績，淨利潤按年升51.5%至320億元人民幣，略低於該行預期。經常性業務淨利潤按年升45.3%至314億元人民幣，意味第四季淨利潤按年升54%至76.4億元人民幣，但按季跌18%；經常性業務淨利潤按年升19%至76.5元人民幣，按季跌8%。料淨利潤按季下跌主要來自公平值收益減少及減值按季增加。另預計鋰生產指引因鋰價低迷下跌，並符合市場共識。料公司今年金及銅產量按年升16.4%及7.5%，維持「買入」評級，目標價21.9元。



瑞銀則稱，紫金去年歸屬於股東淨利潤同比升51.5%，與市場及該行預期基本一致。期內銅產量同比升6%，略低於全年預期；黃金產量同比升8%，與全年預期基本一致。紫金將2025年銅產量指引由122萬噸下調6%至115萬噸，至於黃金產量指引維持不變。由於紫金產量指引下調，預計投資者會出現略為負面的反應，予「買入」評級，目標價22.3元。摩根士丹利表示，紫金去年初步淨利潤約320億元人民幣，較該行預測高出51.5%。鑑於去年黃金和銅產量基本符合該行預期，盈利超預期歸因於更好的成本控制及更高的白銀盈利，予「增持」評級，目標價22.9元。



*郭思治：金價短期或見3000美元，惟金礦股難同步升寧吼黃金ETF*



香港股票分析師協會副主席郭思治於今日《開市Good Morning》節目指，以現時環境及資金流動性，金價短期內有可能見3000美元，但要留意以前沒有比特幣，資金高度集中部署黃金，但現時比特幣已飆至10萬美元以上，金價仍只有2700至2800美元，遠不及比特幣的升勢，愛炒波幅的投資者全已轉投比特幣，反而聯儲局及全球央行包括中國人民銀行都轉揸多些貴金屬，故料金價會慢慢升，不會狂升。



郭思治又指，金礦股股價與金價上升不會成正比，因金礦公司需經開採、提煉成黃金再出售，才可產生現金流，很多因素如政治、天災或罷工等都可以令開採出問題，若未能成功開採，金價上升也是徒然。再者，金礦股股息一般都很低，只有1至2厘，銀行定存利息也有3厘幾，故金礦股只可小注，博其股價稍為造好，若要真正緊貼金價走勢，不如吼SPDR金ETF(02840)。



金礦股今早表現各異，紫金礦業半日無升跌收報14.9元，山東黃金跌1.7%報13.84元，招金礦業升1.28%報12.64元，靈寶黃金升4.43%報4.95元，中國黃金國際(02099)升2.7%報45.7元。SPDR金ETF則在連升4日後，今早略為偏軟，跌0.43%收報1984元，價值黃金ETF(03081)亦跌0.49%報65.14元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉