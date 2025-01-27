27/01/2025 16:54

余偉文:外匯基金去年錄良好投資收入，將作出適當防禦性部署

《經濟通通訊社27日專訊》金管局總裁余偉文表示，外匯基金於2024年取得良好的投資收入。債券組合受惠於收益率持續處於高位，令外匯基金持有的債券錄得可觀的利息收入。股票組合亦表現不俗。然而，由於美元兌主要貨幣匯率偏強，使非港元資產出現帳面匯兌損失。



*去年主要股票市場升幅顯著*



他續指，2024年環球金融市場表現大致良好。主要經濟體錄得穩定增長，而通脹亦回落至更接近政策目標的水平。多個主要央行陸續下調政策利率，有利投資環境。主要股票市場於2024年升幅顯著，當中美國股市在經濟和通脹基調大致向好和人工智能熱潮背景下，首三季升幅尤其突出。不過第四季市況因憂慮通脹升溫及債息上升等而變得波動並從高位回落，投資者亦轉趨審慎。



內地和香港股市方面，他表示，受惠於中央在第三季出台的一系列刺激經濟和股市的政策措施，投資者信心有所好轉。然而市場認為實體經濟增長依然不明朗的情況下，兩地股市於第四季回軟。環球債券市場的表現亦有較大波動。儘管主要央行大致確立減息的大方向，但減息的節奏和幅度年內出現多次轉變。及至第四季，市場開始注視美國來年的財政政策，美國國債收益率季內大幅上升，債價受壓。



此外，美元兌其他主要貨幣於2024年，特別是第四季，因為息口走勢和美國經濟的相對表現而走強。這些因素導致外匯基金整體在第四季的投資錄得一些估值下調。



*利率政策續為焦點，貿易磨擦升溫或令金融市場波動*



他指出，展望2025年，全球金融市場的不明朗因素依然存在，利率政策繼續會是市場焦點。根據美國聯邦儲備局在12月公布的最新利率預測，2025年將合共減息0.5厘，低於之前預期的1厘，反映美聯儲對美國通脹的政策態度變得更為審慎。而美國新一屆政府在經濟、稅收和貿易等方面的政策，亦可能為通脹走勢帶來變數，從而影響貨幣政策的調整空間。此外，若主要經濟體之間出現貿易磨擦或地緣政治局勢升溫，不單會影響實體經濟活動，亦可能為金融市場帶來波動。



*將作出適當防禦性部署，持續多元化投資*



他又指，面對上述挑戰，金管局會繼續堅守「保本先行、長期增值」的原則，謹慎而靈活地管理外匯基金。局方會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效維持香港的貨幣及金融穩定。(bn)