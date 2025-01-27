27/01/2025 16:34

《本港經濟》12月出口按年升5.2%勝預期，全年升8.7%

《經濟通通訊社27日專訊》政府統計處公布，2024年12月份本港商品整體出口貨值為4067億元，較2023年同月上升5.2%，比11月升2.1%擴大，又較市場預估升2.1%為佳。12月商品進口貨值為4412億元，按年下跌1.1%，較11月升5.7%及預測升2.2%為低。今年12月錄得有形貿易逆差345億元，相等於商品進口貨值的7.8%。市場預估12月貿易逆差為560億元。



*第四季經調整商品出口貨值按季跌1.1%*



整年來說，2024年的商品整體出口貨值較2023年上升8.7%。同時，商品進口貨值上升6%。2024年錄得有形貿易逆差3797億元，相等於商品進口貨值的7.7%。



經季節性調整的數字顯示，2024年第四季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌1.1%。同時，商品進口貨值下跌0.6%。



*港府：貿易摩擦或壓抑香港出口表現*



政府發言人表示，2024年12月商品出口貨值按年繼續增長。輸往內地的出口明顯擴張，輸往歐盟的出口轉升。輸往美國的出口進一步下跌。與此同時，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，外圍的不確定因素，特別是貿易摩擦，可能會壓抑香港的出口表現。不過，國家推出多項提振內地經濟措施應能提供支持。政府會密切留意情況。



*全年輸往美國貨值升8.5%，但12月跌15.2%*



2024年12月份按年比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升9.6%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南(升49%)、菲律賓(升33.8%)和中國內地(升14.9%)。另一方面，輸往印度(跌33.2%)和泰國(跌16.3%)的整體出口貨值則錄得跌幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是英國(跌28.1%)、荷蘭(跌23.6%)和美國(跌15.2%)。



2024年與2023年比較，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是越南(升29.1%)、泰國(升18.8%)、內地(升15.6%)和美國(升8.5%)。另一方面，輸往印度(跌18.0%)的整體出口貨值則錄得跌幅。(cl)