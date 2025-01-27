27/01/2025 19:45

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社27日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周二（28日）市場焦點。



周二本港及新加坡半日市，中國內地、台灣及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的利率會議（至29日）。歐盟一般事務委員會會議舉行。周二本港時間7:50am，日本央行公布12月18-19日貨幣政策會議記錄。4:00pm，瑞典央行執委會舉行貨幣政策會議。



*澳洲公布NAB企業信心指數，日本公布工具機訂單*



數據方面，周二8:30am（本港時間．下同），澳洲公布12月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布12月工具機訂單。4:30pm，香港公布12月貨幣供應M1；12月貨幣供應M2；12月貨幣供應M3。9:30pm，美國公布12月耐用品訂單，料由下滑1.2%改善至升0.5%。10:00pm，美國公布11月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.32%收窄至0.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:HPC HOLDINGS(01742)等。



另外，加拿大央行周三（29日）公布議息結果。美儲局周四（30日）凌晨公布議息結果，歐洲央行亦於周四公布議息結果，美國及歐元區同日公布第四季GDP初值。美國周五（31日）公布12月PCE物價指數。(wa)