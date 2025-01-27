27/01/2025 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.08345 +91.619 一周 4.30012 +38.298 兩周 3.84333 +2.625 一個月 3.84333 +3.762 兩個月 3.83006 +0.238 三個月 3.83149 -0.25 六個月 3.92726 -0.994 一年 3.93982 -0.828

《經濟通通訊社27日專訊》臨近春節假期流動性緊張，港元兩個月及以下拆息繼續全線反彈，其中，隔夜息升近92基點至4.08345厘，創近三周新高。與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報3.84333厘，為1月22日以來最高。港元匯價盤中曾創逾四個月新低。*一個月拆息見近一周最高*反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至3.83149厘，六個月及一年期分別跌至3.92726厘和3.93982厘。港元匯價今早最弱曾見7.7921兌1美元，重返9月23日低位，並創9月20日後最低，最新報7.7915，較前收市價跌0.06%。(cl)資料來源：香港銀行公會