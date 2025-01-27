27/01/2025 11:25
《港元利率》新春長假逼近隔夜息觸4厘，港匯創逾四個月新低
《經濟通通訊社27日專訊》臨近春節假期流動性緊張，港元兩個月及以下拆息繼續全線反彈，其中，隔夜息升近92基點至4.08345厘，創近三周新高。與樓按相關的一個月拆息連升兩天，報3.84333厘，為1月22日以來最高。港元匯價盤中曾創逾四個月新低。
*一個月拆息見近一周最高*
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至3.83149厘，六個月及一年期分別跌至3.92726厘和3.93982厘。
港元匯價今早最弱曾見7.7921兌1美元，重返9月23日低位，並創9月20日後最低，最新報7.7915，較前收市價跌0.06%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一個月拆息見近一周最高*
反映銀行資金成本的三個月拆息進一步降至3.83149厘，六個月及一年期分別跌至3.92726厘和3.93982厘。
港元匯價今早最弱曾見7.7921兌1美元，重返9月23日低位，並創9月20日後最低，最新報7.7915，較前收市價跌0.06%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.08345
|+91.619
|一周
|4.30012
|+38.298
|兩周
|3.84333
|+2.625
|一個月
|3.84333
|+3.762
|兩個月
|3.83006
|+0.238
|三個月
|3.83149
|-0.25
|六個月
|3.92726
|-0.994
|一年
|3.93982
|-0.828
資料來源：香港銀行公會