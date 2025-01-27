27/01/2025 13:58

【美國議息】嘉信理財料美聯儲未來數次會議不太可能調整利率

《經濟通通訊社27日專訊》美國聯儲局將於本港時間周四(30日)公布議息結果，嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，預計美國聯儲局不太可能在未來幾次會議中調整利率。



林長傑指出，市場目前預期美國央行官員極有可能選擇維持利率不變，而事實上，在通脹依然堅挺，且勞動市場保持穩定的情況下，料美國聯儲局不太可能在未來幾次會議中調整利率。



他又指，在過去數周，圍繞美國總統特朗普所實施政策對物價影響的討論愈演愈烈。在其他條件相同的情況下，預期特朗普的關稅及移民政策將對經濟增長造成下行壓力，並促使通脹上揚，這也是該行認為美國聯儲局會暫時擱置減息的另一個原因。(kl)