27/01/2025 09:57

《真知灼見－溫灼培》看本周重點及日央行上周議息會

《真知灼見》本周有三間主要央行議息，分別是周三（29日）的加拿大央行、周四（30日）的美國聯儲局及歐洲央行，似乎只有聯儲局最大機會維持所有貨幣政策不變，對於加央行及歐央行，市場估計都有機會各自減息25基點。雖然，市場不預期本周聯儲局會減息，但隨著上周於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，美國總統特朗普呼籲全球立即減息，並在其後的另一場合中，又公開表示希望聯儲局在利率問題上多聽取他的意見，市場都關注聯儲局會否在本周改變其立場，轉傾向於今年多減息，而這正是本周重點所在。回顧12月議息會，當時聯儲局料今年只減息兩次，而市場估計聯儲局今年最快減息日期也要待6月。



經濟數據方面，本周重點留意歐元區及美國公布的第四季GDP，兩者同於周四（30日）公布。市場估計，美國第四季年化季比數字將從第三季的3.1%降至2.6%水平。除GDP數字，周五（31日）美國亦將公布12月PCE通脹數字，這被視為聯儲局最看重的通脹數字。市場估計該表面數字按年比為2.5%（前值為2.4%），至於核心通脹率為2.8%，與11月不變。



*日央行尚有很大加息空間*



回顧上周五（24日）日本央行的議息會，面對12月核心年通脹率高企3%，日央行如市場預期於議息會後宣布加息25基點，並把其息率推上半厘水平。但整個議息會的重點反而是央行行長植田和男的會後聲明，他指該行會一直加息直至息率達到該行認為的中性水平(neutral rate)。何謂中性水平？即一個既不會損害經濟增長卻又能壓抑通脹的息率水平。過去，日央行就曾計算過，這所謂的中性息率水平應介乎在1厘至2.5厘之間，而不少市場分析則認為該水平應在1厘。換言之，以今天仍只有半厘息而言，日央行還有不少加息空間。按照利率期貨市場估計，日央行下次加息可能是在今年12月。當然，日央行能否於今年年底加息，還存在不少未知數，如特朗普剛於上周呼籲全球跟隨美國減息，至於特朗普的關稅政策將如何影響全球經濟以至日本出口，這將又是另一變數。當然也不要忘記，以日本政府本身擁有的龐大債務，息率一旦上升，其所要支付的利息將會變得沉重，這亦是另一限制日央行加息的原因。



回看日圓匯價，今日（27日）早上於亞洲市場報155.82兌1美元，與上周加息前雖只作有限度升值，但隨著日圓現已正式擺脫低息年代，可想象將會降低市場對採用日圓作為借貸貨幣（攜帶交易貨幣）的積極性，而為免冒匯率風險，相信日本投資者也會減少把資金轉投到美元套息。這一切轉變，料可有利日圓逐步走強。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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