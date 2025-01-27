27/01/2025 10:00

【議息前瞻】DWS：不明朗因素未除，料美儲局本月維持利率不變

《環富通基金頻道27日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann就即將召開的1月FOMC會議以及特朗普政府潛在的影響發表評論。



*關稅及財政政策走向未明，料最早3月小幅減息*



預料聯儲局在即將舉行的1月議息會議上維持利率不變，但最新經濟數據顯示其立場或較去年12月溫和。近期通脹數據為聯儲局提供了進一步小幅減息的空間，雖然就業市場的招聘活動保持旺盛，但暫時未產生通脹壓力。然而，政策不明朗因素仍在。聯儲局官員雖已了解新政府部分施政方向，但關稅政策及財政政策走向仍未明確。此外，2023及2024年的經濟增長放緩和通脹降溫，主要得益於大量勞工流入，但此趨勢預計將顯著減弱，不但令經濟前景難以預測，更要考慮經濟放緩帶來的降通脹效應，是否足以抵銷勞動力短缺造成的價格壓力。



關稅方面，關鍵在於其是否純粹作為經貿外交工具，還是政府計劃以關稅收入填補開支。預期關稅政策或會是兩者兼備：初期主要用作外交政策工具，待貿易協議達成後，才為政府帶來更多收入。這意味著關稅可能逐步減少並分階段推行，市場對通脹的預期影響或因此變得較溫和。對此，聯儲局官員意見不一。短期內溫和增加的關稅，其影響或在一年後消失，但若大規模加徵關稅，則可能刺激消費者對國內貨品的需求，引發工資物價一同飆升。聯儲局官員或會忽視關稅帶來的短期通脹，但必須採取行動回應勞動市場產生的長期通脹壓力。



總體而言，鑑於新政府的政策方向尚未完全明確，仍維持對聯儲局政策的預測：最早將於3月進一步小幅減息，6月或有機會再減息一次，之後局方或會基於通脹仍具韌性而轉趨觀望。目前風險明顯偏向上行。(wa)