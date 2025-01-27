27/01/2025 09:03

【聚焦數據】廣東去年GDP增3.5%，連續兩年未達目標

《經濟通通訊社27日專訊》廣東省統計局周六（25日）公布，2024年廣東地區生產總值14.16萬億元人民幣，按年增3.5%，不及年初設定的目標5%。這是廣東連續第二年未達經濟成長目標。



廣東省省長王偉中在政府工作報告表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，所受衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，房地產市場還處於調整過程中，新舊動能轉換存在陣痛，關鍵核心技術受制於人的問題仍未根本解決。



與此同時，江蘇省長許昆林日前發表政府工作報告指出，2024年江蘇全省GDP達13.7萬億元人民幣，按年增5.8%，增量居中國第一。江蘇的經濟數據也讓外界關注長年以來廣東的「經濟第一大省」地位是否將易主。(lc)