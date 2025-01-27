27/01/2025 09:18

【聚焦數據】受房地產拖累，去年中國地方土地出讓收入年減16%

《經濟通通訊社27日專訊》受到房地產市場持續低迷影響，去年中國地方土地出讓收入已連續第3年下滑。財政部上周五（24日）發布的財政收支報告顯示，地方財力的重要來源即政府性基金預算在2024年完成收入約6.2萬億元(人民幣．下同)，僅完成年初預算目標的87.7%。其中，占比約78%為國有土地使用權出讓收入，規模約4.87萬億元，同比下降16%，連續第三年下滑，且降幅較2023年的降幅13.2%有所擴大。



粵開證券首席經濟學家羅志恒表示，2024年地方土地出讓收入持續縮量，不過在房地產增量政策支持下，第四季降幅明顯縮小，一線城市等核心城市的土地市場回溫明顯；土地出讓收入走勢與房屋銷售景氣度相關。



羅志恒認為，地方政府今年對於土地市場預期好轉；考慮到房地產仍處於調整轉型期，土地市場成交將持續築底，預估2025年全國土地出讓收入繼續維持負成長，不過減幅可望從兩位數縮小為個位數。(lc)