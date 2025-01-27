27/01/2025 13:39

【聚焦數據】廣州2024年GDP增長2.1%，遠低全國水平

《經濟通通訊社27日專訊》廣州市統計局表示，2024年廣州面臨著新舊動能轉換陣痛凸顯、有效需求釋放不足、市場預期趨向疲弱等多重挑戰，經濟承壓前行，2024年，廣州市地區生產總值(GDP)31032.50億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長2.1%。遠低全國水平的增5%。



其中，第一產業增加值334.47億元，同比增長1.0%；第二產業增加值7839.45億元，同比增長0.7%；第三產業增加值22858.58億元，同比增長2.6%。



*汽車製造業增加值降18.2%*



2024年，全市規模以上工業增加值同比下降3%。支柱產業中，仍處於動能轉換深度調整期的汽車製造業增加值同比下降18.2%；電子產品製造業增長4.8%，全域布局、全鏈條發展的化妝品產業今年以來一直保持迅猛增勢，實現增加值增長47.4%。新動能加速蓄勢聚力，航空航天器及設備製造業同比增長16.3%，其中無人機產量增長2.9倍。



*消費零售微增0.03%，房地產投資降7.4%*



2024年，全市社會消費品零售總額11055.77億元，同比微增0.03%。限額以上批發和零售業中，佔比較大的汽車、石油及制品類消費仍然低迷，同比分別下降15.3%和6.5%。



在以舊換新政策實施帶動下，家居家裝家電市場潛力激發，家具類、建築及裝潢材料類、家用電器和音像器材類商品零售額分別增長55.4%、10.9%和4.5%，增速比前三季度分別大幅提升59.8個、34.0個及8.1個百分點。



2024年，全市完成固定資產投資同比增長0.2%，扣除房地產開發投資後，建設改造投資增長4.9%。房地產開發投資同比下降7.4%，降幅比前三季度收窄2.6個百分點。(ct)