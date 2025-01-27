27/01/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌238點子報7.265，龍年累貶1%

《經濟通通訊社27日專訊》龍年最後一個交易日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2650，較上個交易日4時30分收盤價大跌238點子，全日在7.2400至7.2680之間波動。今日成交顯著清淡，成交量僅170.2億美元。龍年全年，人民幣即期匯率由2024年2月9日的7.1927累計貶值1%，與兔年累貶5.8%大幅收窄。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌289點子，報7.2716。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1698，較上個交易日升7點子，兩連升，創1月22日以來近一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至600點內。人民幣中間價在龍年累計貶值0.9%。



交易員表示，美國對華關稅懸而未決，而且中國1月製造業PMI數據顯示國內經濟復甦仍不理想，短期人民幣難有明顯反彈動力，繼續密切關注特朗普實施關稅的進展。



中金公司報告認為，短期內匯率壓力有所減輕，不過外匯市場供求暫未呈現趨勢性改善，有待後續美國對華關稅、美國經濟數據及中國財政政策力度信號的進一步指引。若特朗普繼續釋放溫和的關稅信號，人民幣匯率的貶值壓力仍有繼續減輕的可能。(sl)