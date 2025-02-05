27/01/2025 10:30

《ＡＩ熱潮》DeepSeek技術強成本廉，概念A股異軍突起

《經濟通通訊社27日專訊》A股人工智能(AI)大模型DeepSeek概念今日異軍突起，浙江東方(滬:600120)、華金資本(深:000532)、每日互動(深:300766)、航錦科技(深:000818)、南威軟件(滬:603636)等漲停，飛利信(深:300287)漲10%；浪潮信息(深:000977)、中科曙光(滬:603019)約升5%。



脫胎於內地私募巨頭幻方量化(High-Flyer)的開源模型初創公司DeepSeek上周一(20日)發布推理大模型「R1」，並同步開源模型權重，以促進技術社區的交流與創新協作。R1在後訓練階段大規模使用強化學習技術，能在僅有極少標註數據的情況下，極大提升模型推理能力。



DeepSeek-R1迅速在24日登上Chatbot Arena綜合榜單第三位，與頂尖推理模型、OpenAI推出的o1並列。同時，測評機構Artificial-Analysis對DeepSeek-R1的初始基準測試結果也顯示，DeepSeek-R1在AI分析質量指數中取得第二高分，價格則是o1的約30分之1。



不到一個月前，DeepSeek才剛在去年12月26日發布DeepSeek-V3大模型，性能比肩GPT-4o，投入研發費用僅為558萬美元，訓練成本不到GPT-4o的二十分一，且只用了2048張H100的GPU集群，用時僅53天。在同等水平下，即使是全球AI第一梯隊的頭部公司，至少也要用到1.6萬張以上的GPU進行訓練。



*DeepSeek登蘋果中國區、美國區免費App下載第一位*



接連發布兩款強大而成本低廉的大模型，使得DeepSeek迅速引發海內外市場熱烈討論。DeepSeek應用在1月27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費App下載排行榜，在美區下載榜上超越了ChatGPT。有評論認為，R1的快速發布表明中國在AI領域的追趕速度加快，也令市場對中美AI競爭格局重新評估，尤其是在計算資源和模型效率方面。



此前AMD宣布，已將新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU上，該模型旨在與SGLang一起實現最佳性能。此外，Meta生成AI小組和基礎設施團隊的經理和工程師已開設了4個作戰室來學習DeepSeek的工作原理，包括在試圖了解High-Flyer如何降低訓練和運行DeepSeek的成本、High-Flyer可能使用哪些數據來訓練其模型，以及正在考慮基於DeepSeek模型屬性重構Meta模型的新技術。



*創辦人梁文鋒上周參加總理座談會並發言*



天眼查顯示，DeepSeek的開發者杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司成立於2023年7月，由寧波程恩企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)和幻方量化聯合創辦人梁文鋒共同持股。



「80後」梁文鋒本科、研究生均就讀於浙江大學，擁有信息與電子工程學系本科和碩士學位。2008年起，梁文鋒就開始帶領團隊使用機器學習等技術探索全自動量化交易。2015年，幻方量化正式成立，2019年，其資金管理規模突破百億元。2016年10月21日，幻方量化推出第一個AI模型，第一份由深度學習生成的交易倉位上線執行，使用GPU進行計算。2017年，幻方量化宣稱實現投資策略全面AI化。2018年，幻方量化確立以AI為公司的主要發展方向。2023年7月，幻方量化宣布成立大模型公司DeepSeek，正式進軍通用人工智能領域。



官媒《新華社》此前報道，國務院總理李強上周一（20日）主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告(徵求意見稿)》的意見建議，梁文鋒是座上賓之一，並且有發言，但報道未提及梁文鋒的發言內容。(sl)