27/01/2025 12:00

《ＡＩ熱潮》DeepSeek回應兩天兩故障：或因訪問量激增

《經濟通通訊社27日專訊》橫空出世的DeepSeek兩款大模型V3和R1因功能強大和成本低廉而震驚海內外，DeepSeek應用在1月27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費App下載排行榜，在美國區下載榜更超越了ChatGPT。



大量用戶湧入，DeepSeek服務狀態頁面今日上午顯示，DeepSeek網頁/API不可用，目前正在調查該問題，而昨日DeepSeek也曾出現短時閃崩。對於「兩天兩崩」，內媒《新浪科技》引述DeepSeek回應稱，技術服務的穩定性受多重因素影響，可能涉及突發流量、系統升級適配或底層基礎設施的臨時波動等。



DeepSeek並稱，昨日下午確實出現了局部服務波動，但問題在數分鐘內就得到了解決。此次事件可能是由於新模型發布後，用戶訪問量激增，服務器一時無法滿足大量用戶的並發需求。



*遊戲科學CEO大力推薦DeepSeek籲「使勁用」*



此外，《黑神話：悟空》遊戲開發商「遊戲科學」創始人、CEO馮驥在社交平台發文談DeepSeek稱，「年前還是認真推下DeepSeek吧。V3已經用了一個月，但R1僅僅用了5天，不得不來發這條微博。先講一句暴論：DeepSeek，可能是個國運級別的科技成果」、「太幸運了！太開心了！這樣震撼的突破，來自一個純粹的中國公司」，並呼籲大家「使勁用，瘋狂用，嘗試用它基本取代傳統搜索」。



馮驥細數DeepSeek的「成果」：1、強大。比肩o1(OpenAI)的推理能力，暫時沒有之一；2、便宜。參數少，訓練開銷與使用費用小了一個數量級；3、開源。任何人均可自行下載與部署，提供論文詳細說明訓練步驟與竅門，甚至提供了可以運行在手機上的mini模型；4、免費。官方目前提供的服務完全免費，任何人隨時隨地可用；5、聯網。暫時唯一支持聯網搜索的推理模型(o1還不支持)；6、本土。深度求索是一家很小規模的年輕中國公司，由沒有海外經歷甚至沒有資深從業經驗的本土團隊開發完成。(sl)