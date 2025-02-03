27/01/2025 14:24

【大國博弈】Shein不允許在美國市場銷售產品使用中國棉花

《經濟通通訊社27日專訊》據《路透》報道，在線快速時尚零售商Shein(希音)上周五(24日)表示，該公司要求其合同製造商在美國市場上銷售的產品，只能從經批准的地區採購棉花，而這些地區不包括中國。



Shein負責歐洲、中東和非洲事務的總法律顧問Yinan Zhu在向英國議會委員會主席提供的書面證據中說，經批准的棉花來源包括澳洲、巴西、印度、美國，以及「在有限的情況下」還包括歐洲、中東和非洲以及東南亞的某些國家。



Zhu說，這一要求是為了讓Shein公司遵守美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)。無論其產品在哪個國家銷售，其禁止強迫勞動的供應商行為準則都適用。



*Shein擬在英國IPO，未提棉花限制是否適用於在英銷售產品*



不過，該公司並未說明其對棉花來源的限制是否適用於在英國等其他市場銷售的產品。該公司正計劃在英國倫敦進行首次公開發行(IPO)。



工黨議員Liam Byrne對此並不滿意。Byrne是跨黨派商業和貿易委員會的主席，該委員會正在對新政府的《就業權利法案》進行調查。Byrne表示已經回信給Shein，要求澄清在英國銷售的商品中是否使用了新疆棉。Byrne在接受《路透》採訪時表示，他只想知道真相，而且認為英國消費者、以及有朝一日IPO到來時英國投資者也想知道真相。(sl)(zz)