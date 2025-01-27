27/01/2025 09:40

【聚焦數據】12月規上工業企業利潤轉增11%，全年降3.3%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，2024年12月，規模以上工業企業利潤由11月同比下降7.3%轉為增長11%；營業收入同比增長4.2%，較11月份加快3.7個百分點。



在一攬子增量政策及時出台後，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄12.7個百分點。全年看，2024年，規上工業企業營業收入較上年增長2.1%，實現利潤總額74310.5億元(人民幣．下同)，較上年下降3.3%。



2024年，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額21397.3億元，比上年下降4.6%；股份製企業實現利潤總額56166.4億元，下降3.6%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額17637.9億元，下降1.7%；私營企業實現利潤總額23245.8億元，增長0.5%。



*「兩新」政策帶動效果持續顯現*



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀指出，「兩新」政策帶動效果持續顯現。在大規模設備更新相關政策帶動下，2024年四季度，專用設備、通用設備行業利潤同比分別增長18.4%、1.8%，三季度為下降8.1%、5.6%。家電、家裝、廚衛等消費品以舊換新政策持續顯效，2024年四季度，電氣機械行業利潤同比增長11.3%，三季度為下降5.7%。其中，家用製冷電器具製造、家用清潔衛生電器具製造、家用空氣調節器製造等行業利潤分別增長174.9%、42.8%、30.6%。



總體看，雖然2024年規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。下階段，要繼續深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，全方位擴大國內需求，加快形成新質生產力，推動工業企業效益回升向好。(ct)