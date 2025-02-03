27/01/2025 15:55

【大國博弈】外交部回應會否接回在美非法移民：先核實為中國公民

《經濟通通訊社27日專訊》兩架載有哥倫比亞非法移民的美國軍機昨被哥倫比亞總統拒絕入境後在空中返航，美國總統特朗普隨即宣布向哥倫比亞商品徵收25%的緊急關稅，並威脅將在一周內把關稅加至50%。哥倫比亞總統佩特羅也下令向美國貨品徵收報復關稅。最終白宮發聲明指哥倫比亞政府同意無限制接收所有被從美國遣返哥倫比亞的非法移民。兩國的「關稅戰」暫時擱置。



對此，有外媒今日在中國外交部例行記者會上提問，中方對於美國和哥倫比亞之間的這些動向有何評論，以及中方是否計劃接回在美的非法中國移民。



中國外交部發言人毛寧回應稱，關於第一個問題，這是美國和哥倫比亞之間的事情，中方希望、也相信雙方能夠妥善處理。關於第二個問題，具體情況建議向中方的主管部門了解。



毛寧強調，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。對於經過核查確認是來自中國內地的中國公民，中方將予以接受。(sl)