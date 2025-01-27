27/01/2025 14:56

【數據解讀】機構：經濟回升態勢未穩，剔除春節因素後PMI仍弱

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，中國1月製造業採購經理人指數(PMI)下滑至49.1，時隔3個月重返收縮區間並創五個月新低；服務業PMI為50.3%，未下破榮枯線，但亦有所回落。綜合PMI產出指數為50.1%，亦創五個月新低；上月52.2%為九個月高點。新出口訂單指數回落1.9個百分點至46.4%，為11個月低位。



中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，數據表明經濟回升態勢尚不穩定；反映需求不足的企業佔比超過60%，需求不足問題仍然突出，當前政策引導的預期向好與市場引導的需求收縮正在激烈角力態勢。



國盛證券首席宏觀固收分析師楊業偉表示，剔除春節因素之後PMI仍偏弱。他指出，剔除春節因素之後製造業PMI為49.7，較上月依然有所回落。出口訂單指數明顯回落則顯示出口增速可能有所放緩；企業景氣度回落顯示基本面壓力有所加大，需要更為強力政策穩增長。



*保銀資本：經濟增長放緩或因外部需求疲軟*



經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰稱，PMI下滑主要反映春節臨近，供需雙雙下行；PMI調查通常在一個月的中下旬進行，此時不少工廠已經停工。另一個深層次的技術原因是：統計局PMI的季調方法沒有把季節性規律濾乾淨，因此仍然受到春節錯位影響。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，經濟增長放緩的部分原因可能是外部需求疲軟；不知是中美貿易戰擔憂導致的「搶出口」放緩，還只是1月份春節的季節性效應，需要觀察未來幾個月的貿易數據才能一窺究竟。(sl)