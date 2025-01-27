27/01/2025 12:13

《匯海威言－毛偉廉》中美關稅或有轉機令美元回落，但不宜太樂觀

《匯海威言》上周五（24日）特朗普突然表示寧願不對中國加徵關稅，話畢令美元回落。但特朗普一向說話飄忽，因此認為中美關稅仍存在不確定因素，料美元仍受支持。加上本周美國聯儲局議息，上月美國通脹回升，預計鮑威爾會放鷹，將再推升美元。



上周四（23日）特朗普在一個公開論壇中，表示會要求聯儲局盡快減息，意圖向鮑威爾施壓，消息令美元稍為回落。



特朗普上任近一星期，對於實施加徵關稅細節，仍未有具體披露，令市場心急如焚。上周五早上，他突然向市場放鴿，表示希望與中國達成貿易協議，並稱寧願不向中國加徵關稅。此番言論令美元顯著下跌，美元指數從108下跌至107水平，上周五晚收在107.44。由於過去特朗普的言論經常彈出彈入，也經常改變主意，所以對於特朗普有關不向中國加徵關稅的言論，筆者仍有保留。



中美關稅問題料將擾攘一段時間，至少困擾至特朗普訪華才明朗化，意味著不確定因素令美元在特朗普訪華前仍受支持。



特朗普表示上任100天內訪華，哪天出發仍是未知之數，不過預計不會拖很久，因為美國政府目前財政狀況頗為緊張，今年要應付海量的國債到期及龐大的國債利息支出，光是向全球加關稅未必能夠解決，而且也要考慮到有些國家會以反制來報復，尤其是中國。2008年美國發生金融危機，引發了全球金融海嘯，中國大筆增持美國國債，令聯儲局能順利進行QE救市，之後中國持有美債總額更超越了本來排第一的日本。特朗普這次訪華，相信主要目的是想中國重購美債，這次他拿著加徵60%關稅作為談判籌碼，是否奏效，筆者十分懷疑，但相信中國最後或以其他途徑去幫助美國去解決債務問題，最終雙方能達成貿易協議。因為中國也深知，美國一旦出事，全球都會遭殃。未知這次特朗普訪華能否成功與中國達成協議，但至少當特朗普宣布哪天訪華，預計市場樂觀情緒會令美元顯著下跌，密切留意特朗普公布訪華日期。



本周聯儲局議息，預計鮑威爾會向市場放鷹，令美元回升。



周三（29日）（本港時間周四大年初二凌晨）聯儲局將公布今年首次議息結果，市場普遍認為利率維持不變，焦點落在鮑威爾在記者會中的言論。由於上月美國經濟數據表現不俗，以及通脹有回升跡象，預計鮑威爾會向市場發放鷹派言論，如利率變動將以更謹慎態度去處理、不急於減息等。12月美國非農業新增職位大幅增長至25.6萬個，而12月按年通脹率由2.7%上升至2.9%，因此有理由相信鮑威爾會暗示將放慢減息步伐。所以，周一（27日）及周二（28日）料美元或繼續受到特朗普放鴿言論而持續下跌，在周三議息後回升。



本周除了聯儲局議息外，加拿大及歐洲央行也進行議息，預計兩家央行均會減息。加央行在周三議息，加拿大目前利率為3.25厘，預期減息0.25厘至3厘；歐央行在周四（30日）議息，目前利率為3.15厘，預期減息0.25厘至2.9厘。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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