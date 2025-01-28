28/01/2025 13:22

《外圍焦點》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社28日專訊》中國人工智能初創公司DeepSeek的低成本高性能AI模型，令市場對高估值科技股的AI開支產生質疑，擔心出現泡沫爆破。美股三大指數昨日互有升跌，納指大跌逾600點，其中英偉達跌逾16%。道指升289.33點或0.65%，報44713.58點；標普500指數跌88.96點或1.46%，報6012.28點；納指跌612.47點或3.07%，報19341.83點。港股方面，恒生指數收市報20225，升27點或0.1%，成交517億元。



各國重要經濟活動方面，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)開始為期兩日的利率會議（至29日）。



數據方面，本港時間今晚9:30pm，美國公布12月耐用品訂單，料由下滑1.2%改善至升0.6%。10:00pm，美國公布11月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.32%收窄至0.3%。



在美國，今日公布業績的公司有：波音(US.BA)、通用汽車(US.GM)等。(wa)