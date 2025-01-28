28/01/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 晶片股：

中芯國際(00981)、

華虹半導體(01347)、

ASMPT(00522) DeepSeek低成本高性能引發科技股市值重估，

輝達市值蒸發幅度打破美股記錄 萬科(02202) 預計全年虧損450億元人民幣；

深圳國資委稱有足夠銀彈支持萬科；

深圳8家銀行負責人表示將繼續滿足萬科融資需求，

並加大對萬科主要股東的支持力度 京東集團(09618) 向達達集團提出初步非約束性收購要約 優必選(09880) H股全流通獲中證監完成備案 京基金融國際(01468) 與疑似DeepSeek合作夥伴訂戰略合作框架 華南城(01668) 獲花旗提清盤，涉及3億美元欠款 三桶油：

中海油(00883)、

中石油(00857)、

中石化(00386) OPEC+料會議頂住特朗普壓力，

維持現有產量政策不變 吉利汽車(00175) 吉利控股據報與雷諾接近達成協議，

在南美展開電動車合作 龍光集團(03380) 超66%的同意債權人已加入整體債權人支持協議 比特幣ETF：

FA南方比特幣(03066)、

FA三星比特幣(03135)、

華夏比特幣(03042) 比特幣一度瀉6.52%，低見97752美元

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 73.11 +0.03% 布倫特期油 76.19 -1.75% 黃金現貨 2742.52/盎司 +0.07% 黃金期貨 2773.69/盎司 +0.10%

【要聞盤點】1、中國人工智能初創公司DeepSeek的低成本高性能AI模型，令市場對高估值科技股的AI開支產生質疑，並擔心出現泡沫爆破。道指升289點；標普500指數跌88點；納指跌612點。金龍中國指數升7點，收於今年以來最高，百度和新東方對指數漲幅貢獻最大。日經期貨截至上午7時57分升32點。2、DeepSeek低成本高性能令投資者重新審視科技股估值，隔晚英偉達曾急瀉18.2%，市值蒸發打破美股記錄。3、美國參議院批准貝森特財長提名，據英國《金融時報》報導，貝森特正推動起點2.5%並逐步提高的新關稅普徵計劃。4、據報交易員增加美聯儲局降息押注，市場已完全消化今年將降息50個基點的預期。5、石油交易員料OPEC+下周會議將頂住特朗普壓力，維持現有產量政策不變。6、內媒引述深圳市國資委負責人強調，深圳市屬國資國企資產超過5萬億元人民幣，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的手段推動萬科穩健發展。7、華爾街大行加緊兜售社媒平台X相關債務，購買者可獲價值約60億美元的馬斯克AI企業股權。8、內地春節假期，滬深股市今日起至2月4日休市，2月5日復市。港股半日市，港股通暫停交易。9、香港證監會再批出2個虛擬資產交易平台牌照，分別為富途旗下猎豹交易及老虎國際旗下YAX，目前香港持牌虛擬資產交易平台數目增加至9間。【焦點股】【油金報價】