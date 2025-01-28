28/01/2025 16:03

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社28日專訊》中國公布財新製造業PMI，及歐元區公布CPI，料為下周一（3日）市場焦點。



下周一中國內地假期休市。各國重要經濟活動方面，加拿大央行周三（29日）公布議息結果。美儲局周四（30日）凌晨公布議息結果，歐洲央行同日晚上公布議息結果。下周一歐盟貿易部長非正式會議舉行（至4日）。



數據方面，周三8:30am（本港時間．下同），澳洲公布第四季消費者物價指數，季率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.8%收窄至2.5%；12月消費者物價指數年率升幅料由2.3%擴大至2.5%。1:00pm，日本公布1月消費者信心指數，料由36.2升至36.5。5:00pm，歐元區公布12月貨幣供應M3，年率升幅料由3.8%擴大至3.9%。9:30pm，美國公布12月批發庫存，月率料由下滑0.2%改善至升0.2%。



*美歐央行公布議息結果，美國公布個人消費等數據*



周四3:00am，美國公布官方指標利率，料維持於4.5%。8:30am，澳洲公布第四季出口物價，季率料由下滑4.3%改善至升2.5%；第四季進口物價季率料由下滑1.4%改善至升1.5%。3:00pm，德國公布12月進口物價，月率升幅料由0.9%收窄至0.5%，年率升幅料由0.6%擴大至1.9%。5:00pm，德國公布第四季國內生產總值，年率料維持不變，經季節調整季率料由0.1%逆轉至下滑0.1%。6:00pm，歐元區公布12月失業率，料維持於6.3%；1月消費者信心指數。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由3.15%降至2.9%。9:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料由1.9%升上2.5%；第四季個人消費料由3.7%降至3.2%；連續申請失業救濟金人數料維持於189.9萬；首次申請失業救濟金人數料由22.3萬升至22.5萬。11:00pm，美國公布12月成屋待完成銷售，月率料維持不變。



周五（31日）7:30am，日本公布12月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布12月工業生產，月率跌幅料由2.2%收窄至0.1%，年率跌幅料維持於2.7%；12月零售銷售月率料由1.9%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.8%擴大至3.4%。8:30am，澳洲公布第四季生產者物價指數。1:00pm，日本公布12月新屋動工，年率跌幅料由1.8%擴大至3.9%。3:00pm，德國公布12月零售銷售，月率料維持不變。9:00pm，德國公布1月消費者物價指數，月率升幅料由0.5%收窄至0.1%，年率升幅料維持於2.6%。9:30pm，美國公布12月個人消費，料由0.4%升上0.5%；12月個人所得料由0.3%升上0.4%。10:45pm，美國公布1月芝加哥採購經理人指數，料由36.9升至40。



*本港公布第四季GDP，美國公布製造業PMI等數據*



下周一8:30am，日本公布1月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布12月建築許可；12月零售銷售。9:45am，中國公布1月財新製造業採購經理人指數，料由50.5升至50.6。4:30pm，香港公布第四季本地生產總值；12月零售銷售。6:00pm，歐元區公布1月消費者物價指數。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數。11:00pm，美國公布1月ISM製造業指數，料由49.2降至48.9。



在本港，下周四（6日）公布業績的公司有:百勝中國(09987)等。(wa)