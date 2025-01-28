28/01/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.37191 +28.846 一周 4.25083 -4.929 兩周 3.81036 -3.297 一個月 3.82917 -1.416 兩個月 3.81423 -1.583 三個月 3.81351 -1.798 六個月 3.92726 - 一年 3.93982 -

《經濟通通訊社28日專訊》農曆新年長假前夕，港元拆息多數走軟，僅隔夜息升近29基點至4.37191厘，為2024年12月31日以來最高。與樓按相關的一個月拆息結束兩連升，微跌至3.82917厘。六個月及一年期分別維持3.92726厘和3.93982厘。港元匯價今早在7.7872-7.7898，最新報7.7872，較前收市價升0.01%。美國聯儲局將於當地時間1月29日(香港時間30日凌晨)公布議息決定。市場普遍預期，聯儲局今次會暫停減息，主席鮑威爾在新聞發布會的講話，將為未來幾個月的貨幣政策定調。除了聯儲局外，歐洲央行、瑞典央行、加拿大央行、巴西央行、南非央行等，也將在本周陸續公布利率決議。市場預計歐洲、瑞典、加拿大央行大概率會減息25個基點。(cl)資料來源：香港銀行公會